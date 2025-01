POLITICÓN: Love is in the air, alcaldes escogen como lema el amor por sus municipios

I. LOVE IS IN THE AIR I

El arranque del 2025, al menos en lo que a lemas y ejes de gobierno se refiere, quedó marcado por el uso del término “amor”. Y es que tanto el acuñense Emilio de Hoyos Montemayor -quien ayer rindió protesta para su segundo período de gobierno-, como el saltillense Javier Díaz -quien hizo lo propio en la capital sarapera- decidieron escoger como lema para sus respectivas administraciones la frase “Por amor a”, seguida del nombre de los municipios que desde ayer gobiernan. Y en Frontera, que por primera vez será gobernada por una mujer, uno de los ejes de actuación, dijo ayer Sara Irma Pérez Cantú, será “Por amor a Frontera”.

II. LOVE IS IN THE AIR II

Será que en las últimas semanas del año anterior habrá ocurrido una conjugación cósmica o que los profesionales de la comunicación institucional tuvieron el mismo golpe de inspiración, pero el caso es que el amor de los gobernantes hacia sus municipios estará muy presente, al menos durante el primero año del nuevo período. Luego habrá que reseñar, desde luego, cómo se convierte en hechos lo estampado en los lemas y proyectos de gobierno...

III. LA MEJOR CIUDAD

En lo que hace específicamente a Saltillo, el alcalde Javier Díaz delineó un ambicioso programa para el siguiente trienio que implica, en esencia, convertir a nuestra ciudad en el mejor lugar para vivir, invertir y crecer en México. Para ello, el munícipe planteó mantener en el centro de las prioridades a la seguridad pública, pero también modernizar el sistema de transporte público e implementar un programa integral de movilidad urbana sostenible que priorice a las personas y no a los autos. Díaz también planteó ubicar a Saltillo como un referente internacional en materia de tecnologías de las información para lo cual se impulsará el proyecto “Saltillo Valley”.

IV. APOYO CONTANTE Y SONANTE

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien asistió a la toma de protesta de Díaz, ofreció inyectar 100 millones de pesos, durante los primeros 100 días de la administración, para financiar el proyecto de movilidad de Saltillo. Adicionalmente anunció el arranque de la ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero y la construcción de un recinto ferial para exposiciones y convenciones. En estos dos proyectos, aunque no se dijo en el evento, se supo que implicarán inversiones del orden de 400 y 500 millones respectivamente.

V. MONÓLOGO

Antonio Attolini parece tener un solo tema en su “disco duro”: Torreón. Su estrategia es clara y repetitiva: atacar al ayuntamiento para mantenerse visible. Sin embargo, su trayectoria en la política coahuilense no se caracteriza por buenos resultados. Llegó de panzazo al Congreso y, en lugar de consolidar un liderazgo entre los suyos, se ha ido quedando solo. Derrotado tanto en la estructura de Morena como en el Congreso, sigue enfocado en su carrera por Torreón. Pero su insistencia en criticar todo lo relacionado con el municipio tiene tintes de obsesión sin una estrategia política sólida.

VI. A ESCRUTINIO

En el centro de la critica más reciente está José Elías Ganem, secretario del Ayuntamiento de Torreón, cuyo nombramiento Attolini ha cuestionado. Ganem cuenta con experiencia en la administración pública y, según su currículum, cumple con el perfil legal: es licenciado en Derecho, fue regidor y ha ocupado otros cargos. Sin embargo, las críticas continúan. Como siempre, será él quien deba aclarar y responder, demostrando si su designación cumple con la norma y está a la altura de lo que Torreón necesita.

VII. JACOBO Y SU NARRATIVA

En Piedras Negras la toma de protesta del alcalde morenista Jacobo Rodríguez estuvo marcada por un discurso que reflejó la retórica de la 4T. Con frases y consignas alineadas a Morena, el nuevo edil dejó clara su cercanía con la narrativa nacional del partido. El Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, en representación del ejecutivo estatal, comentó que “Coahuila es siempre el punto de encuentro, y eso es lo más importante. Más allá de los colores partidistas o ideologías, está el bienestar de los coahuilenses y sus familias”. Aunque el ambiente intentó proyectar unidad, el fantasma de las diferencias partidistas estuvo presente, incluso de manera implícita.

VIII. COLORES Y UNIFORMES

El general José Luis Cruz Aguilar, comandante de la 47/a Zona Militar, puso los puntos sobre las íes con una declaración contundente: “Para nosotros, los militares, la cosa es más sencilla: somos apolíticos por naturaleza, por ley y por convicción”. Sus palabras resonaron en un evento cargado de tintes partidistas, dejando claro que las instituciones de seguridad están -y deben estar- por encima de los colores políticos.

IX. PROYECTOS

El que también arrancó planteando proyectos importantes para su gobierno fue Tomás Gutiérrez Merino. El ramosarizpense anunció ayer una serie de proyectos con los cuales su administración buscará responder a problemas concretos del industrioso municipio. Entre los expuestos ayer, luego de la toma de protesta, se encuentran: un centro de empoderamiento para la mujer; un centro de rehabilitación para jóvenes; un gimnasio deportivo al oriente de la ciudad y la Mega Unidad Deportiva Norponiente. Los últimos tres, sin duda constituyen una estrategia importante para alejar a los jóvenes de las garras de la drogadicción, un problema creciente en la Región Sureste.