Samuel, candidato de los jóvenes... y de las bandas

Les cuento:

Me llevó dos meses conseguir la primera de las tres verificaciones que mi BigData exige para dar por buena una información y ayer, en menos de diez horas, las logré.

Entonces, paso a compartirles lo que es bien sabido en los círculos del poder a nivel nacional y que hoy queda a consideración de mis lectores. ¿Arre? ¡Arre!

La calma chicha

Desde que se hizo oficial la participación de Samuel García en la contienda electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2024, los delitos no comunes a nivel nacional, atribuidos al crimen organizado, registran una baja en todos los aspectos, a saber:

Utilizando como fuentes de información al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana; a la Guardia Nacional y a las áreas de soporte civil de SEDENA y la Secretaría de Marina, en los últimos dos meses se han reportado 37% menos incidentes delincuenciales considerados de alto rango, como secuestros, asesinatos entre bandas criminales rivales, robos masivos de tractocamiones y solicitudes de piso a negocios establecidos.

¿Por qué no han cacareado este “logro”?

Ninguna de las dependencias citadas han cacaraqueado estos “logros”.

¿No les parece raro?

Sería un elemento de gran fuerza para apuntalar la pre y la campaña de la candidata de Morena y sus rémoras, perdón, y sus aliados.

No lo van a hacer.

Samuel será quien lo haga como parte de su campaña, apenas le liberen las amarras las autoridades electorales. Se lo están reservando al gobernador fosfo fosfo, para que se luzca.

¿Por qué creen? Sigan leyendo y verán la respuesta a esta pregunta.

Serán notorios sus agravios a la candidata del Frente Amplio por México, pero muy diluídos y discretos a la de la alianza Morena, PT y PVEM.

De hecho, esos ataques y agravios ya comenzaron en boca de Mariana Rodríguez, quien le dijo “perro” a Vicente Fox por haberla llamado “dama de compañía”.

Por cierto, no fue Elon Musk o alguien de su equipo quien dio de baja la cuenta de Fox en Twitter o “X”, como ahora se llama.

No es cierto lo que publicó Pedro Ferriz Hijar al respecto.

Visiblemente, es fácil darse cuenta de que lo que difundió el hijo del locutor del mismo nombre es falso, pues los formatos que utiliza “X” cuando una cuenta es suspendida tienen fondo blanco.

En los casos donde el usuario la da de baja por su propia decisión, el fondo es negro, como se aprecia en la foto que acompaño.

¿De qué privilegios goza Samuel?

El ex gobernador de Nuevo León -porque lo es mientras ande en el argüende presidencial- es el candidato de las bandas del crimen organizado.

Adrián de la Garza, su rival en las elecciones que perdió ante Samuel, presentó denuncias formales ante la FGR por delitos que señalan al candidato del MC a la presidencia de México, como vinculado él y su familia a criminales bien conocidos, principalmente en Tamaulipas, de donde es originario su papá.

Su perfil joven -y ligado a bandas criminales, según los expedientes de Adrián- es el máximo activo que le ganó ser escogido por las bandas como el idóneo para apostarle a que llegue a la presidencia.

El negocio de la droga se tasa en billones de pesos.

¿Qué son para meterla a su campaña $1,000 millones? Ese dinero lo traen las bandas en los ceniceros de sus trocas.

¿Formas de hacerlo? Todas.

Ya pusieron en práctica ese “modelo” de apoyo en la campaña de Alfonso Durazo Montoya, que lo llevó a ser gobernador de Sonora.

Bandas mexicanas, líderes en América Latina.

Las bandas mexicanas del crimen organizado son las jefas de las de América Latina, incluso de las colombianas, en el tráfico y trasiego de droga.

Con un presidente a modo podrían extender sus dominios para volverse líderes también en Estados Unidos.

¿Alguien de ustedes sabe el nombre de alguno de los capos de la mafia que manejan el negocio multibillonario de la droga en el vecino país del norte?

¿Verdad que no? Pero ahí están.

Su perfil bajo es ideal para que los capos mexicanos controlen ya no solo el trasiego, sino la distribución de la droga en el lucrativo mercado norteamericano.

A lo más que han llegado los líderes del crimen de la droga en EEUU ha sido a controlar los decomisos por parte de Homeland Security, de la DEA y otras dependencias gubernamentales norteamericanas.

Pero los alcances de los líderes de las bandas mexicanas serían incomensurables si contaran con un presidente que les debiera el puesto... y en eso están.

¿Y los jóvenes?

A diferencia de los de otras generaciones, los actuales son facilones. Me voy a explicar:

No averiguan, no se documentan, no analizan, se informan a medias y ni a medias; son influenciables diamadre y sucumben ante el espejismo de ayudar a ser presidente a otro joven como ellos.

Son presa fácil del glamour de los influencers que disfrazados de primera pareja lideraron el gobierno e Nuevo León durante los últimos dos años.

Esta mezcla: bandas y jóvenes, son la tormenta perfecta para que Samuel pudiera llegar a ser presidente de México.

¿Qué le depara al País si llega al máximo poder uno que le deba el cargo a los dueños de la delincuencia organizada?

Sería la puntilla.

Pero esto a Samuel le vale madre.

La tregua del crimen organizado

Sus afanes de poder son inauditos y muestra de ello es el tiradero que está dejando en Nuevo León, con grillas y peleas de perros y gatos, con la oposición; con carencia de agua, un transporte público del nabo que daña la tradicional productividad regia; una contaminación galopante y una seguridad prendida de alfileres, gracias a la tregua de las bandas criminales para hacernos creer que desde ahora, Samuel está logrando lo que ni cinco años de gobierno de Morena lograron.

Cajón de sastre:

No soy Inés, pero por ahí mero es. Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el incomparable Iván.