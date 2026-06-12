¡Santas Rentas!

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Opinión
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    ¡Santas Rentas!
    El Colectivo Edificio Isabel, integrado por vecinos de la colonia Tacubaya, protestaron proyectando en los edificios Ermita e Isabel, frases contra la gentrificación, la cual ha ido ala alza en dicha colonia. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

La gentrificación nos despoja de la dignidad, de la privacidad, del futuro mismo

El vía crucis inmobiliario o cómo terminar rezando el rosario para tener un techo.

La Gran Manzana, esa deslumbrante utopía capitalista, esconde un secreto verdaderamente pecaminoso. Nueva York, la cima del progreso global, expulsa a sus habitantes hacia los rincones más insospechados. ¿El culpable? Un monstruo insaciable llamado gentrificación. La crisis de vivienda alcanzó niveles celestiales, literalmente. Ciudadanos desesperados por los precios estratosféricos de los departamentos neoyorquinos encontraron refugio en el lugar menos pensado: los conventos.

El libre mercado, en su infinita y retorcida sabiduría, transformó a las piadosas monjas en las nuevas caseras de moda. Los jóvenes profesionales, antes orgullosos de sus sueldos en dólares, hoy deambulan por pasillos impregnados de incienso, buscando una habitación compartida. Esta realidad demuestra el verdadero hoyo putrefacto de las sociedades capitalistas, donde el derecho a un techo se convierte en un milagro de corte divino.

La vida conventual de estos nuevos inquilinos neoyorquinos roza lo tragicómico. Imaginen pagar miles de dólares mensuales por un camastro de madera, bajo la estricta mirada de un crucifijo de bronce. La disciplina es férrea, casi militar. Adiós a las fiestas desenfrenadas, adiós al alcohol, adiós a la libertad. La limitante más dolorosa, el verdadero castigo terrenal, afecta directamente al corazón (y a las hormonas): prohibido recibir a novios, parejas o cualquier acompañante sospechoso de tentar a la carne. Las sagradas administradoras vigilan con ojos de lince cualquier intento de desacato. El romance muere aplastado por el voto de castidad obligatorio, impuesto indirectamente por la cuenta de banco vacía. Un celibato forzado por el costo del metro cuadrado. ¡El capitalismo salvaje logró lo impensable: volver monjes a los millennials!

Mire hacia el sur, querido lector. No se burle del sufrimiento ajeno, pues este apocalipsis inmobiliario viaja a toda velocidad sin necesidad de visa. Monterrey, Guadalajara y todo el territorio mexicano caminan directo hacia el mismo precipicio. La sombra de la gentrificación ya cubre nuestras principales metrópolis, devorando barrios tradicionales, escupiendo edificios de lujo inalcanzables. Los altos costos de la vivienda nos van dejando desamparados, sin oportunidad alguna de progreso.

En Monterrey, la capital del cabrito y el dinero, los jóvenes ya no sueñan con comprar una casa; sueñan con sobrevivir al pago del próximo mes. ¿Cuánto falta para ver la Macroplaza convertida en un complejo de minidepartamentos exclusivos para extranjeros? El regiomontano, antes altivo y dueño de su tierra, pronto terminará tocando las puertas del convento local. Imaginen los titulares amarillistas del mañana: “¡Tragedia en San Pedro! Sampetrinos abandonan sus mansiones, ahora habitan celdas de oración por falta de fondos”. Las monjas norteñas harían un negocio redondo cobrando en pesos pero con tarifas de Nueva York, prohibiendo las carnes asadas y los noviazgos de fin de semana en nombre de la santísima renta.

Guadalajara, la perla tapatía, tampoco escapa de esta maldición divina. Sus hermosas zonas coloniales sufren una invasión de cafeterías pretenciosas y alquileres vacacionales cortoplacistas. Los tapatíos, desplazados por la marea de la modernidad mal entendida, miran con ojos de terror el futuro. Los templos históricos, usualmente destinados a la fe, bien podrían reconvertirse en hostales comunitarios bajo estricto régimen monacal. El tapatío, conocido por su fervor, experimentará el verdadero calvario de vivir sin pareja, vigilado por una madre superiora implacable, todo por no poder costear un departamento digno.

El panorama nacional resulta francamente aterrador. México entero avanza hacia una era de puritanismo inmobiliario obligatorio. Las parejas jóvenes, imposibilitadas de pagar un nido de amor propio, sufrirán la separación forzada por contratos de arrendamiento sagrados. La gentrificación nos despoja de la dignidad, de la privacidad, del futuro mismo. Terminaremos siendo una nación de inquilinos persignados, agradeciendo de rodillas tener un pedazo de suelo conventual donde pasar la noche. Bienvenidos al nuevo orden económico, donde el infierno está en la tierra y el cielo se renta por separado, sin derecho a visitas conyugales.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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