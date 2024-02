Se puede decir... Que AMLO maneja a su antojo a “Claudia”

Pero no se puede decir... Que eso se ve a “leguas”. Mientras viva don Andrés Manuel, ella seguirá haciendo lo que Él diga, y más aún, si llega a ser presidenta de México, seguirá gobernando detrás del Trono, o sea, que sin temor a equivocarme, jamás de los jamases, Claudia Sheinbaum llegará a ser autónoma, a menos que se llegue a cansar y se faje las faldas y se decida de una vez por todas y se desligue del Señor, pero bueno, me estoy adelantando demasiado a los hechos, y figurándome una película ya vista desde el Maximato, que quiérase o no, está latente “hoy” por hoy.