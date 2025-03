Se puede decir... Que cero y fueron ‘tres’

Por fin, después de intentarlo tres veces, al secretario de Hacienda, le fue aceptada la renuncia, y es que al ahora ex titular de dicha dependencia, en los pocos días que lleva como Presidenta Claudia, no lo dejaron ejercer su autoridad como titular de la misma, ya que la mandona en Hacienda, es una persona de todas las confianzas de la titular del Ejecutivo, que a decir verdad, fue en mal momento tal movimiento, ya que el nuevo secretario, solo ocupará el hueso, perdón, el puesto de manera provisional, si no, “al” tiempo.