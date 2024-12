Se puede decir... Que Claudia afirma que va viento en popa la ‘seguridad’

Pero no se puede decir...Que a cuál país se “refiere”. Ignora la situación o está mal informada, o más bien no quiere reconocer que su super y máximo poli Omar García Harfuch, en su responsabilidad va lento o considera que tan sólo con su presencia solucionará en las partes neurálgicas del país las cosas, lo que es falso, y ojalá me equivoque, pero parece que lo tienen en la mira, y ya empezaron al asesinar a sangre fría a uno de sus brazos derechos, siendo un escalofriante aviso de que Él puede ser el siguiente, por tanto, debe cuanto antes replegarse, con “suma” razón.