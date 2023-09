Se puede decir... Que el miedo no anda en “burro”

Pero no se puede decir... Que a doña Xóchitl le tienen “pánico”. Le han estado escarbando por todos lados, con el fin de atacarla abiertamente, por parte de la 4T, para hacer que la señora se retire de la contienda y le deje el camino libre a la ex jefa de Gobierno de la CDMX, que ha estado sintiendo la presión de su contrincante, que no ha movido un dedo en su contra, en la forma como lo ha hecho ella por medio y a través del Presidente, que ya lo dijo a los cuatro vientos, que no habrá quién se lo impida, puesto que sobra y basta, que él es el “único” que manda.