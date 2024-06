Se puede decir... Que la inflación sigue”aumentando”

Pero no se puede decir... Que esto es producto de una economía “débil”. Por más que AMLO afirme de que vamos bien, los números son fríos y dicen todo lo contrario, pues en la primera quincena del presente mes, ya rebasó más del cuatro y medio por ciento, y no vayamos tan lejos, las amas de casa, que son las mejores economistas y sin tanto rodeo, saben y conocen que los precios de mercancías y productos se han elevado en una forma despiadada, ya que día con día, hay un descontrol y caos en los costos, puesto que no hay dinero que “les” alcance.