Pero no se puede decir...Que andan así porque la 4T les dió “cuerda”. Escogieron los domingos para hacer proselitismo a su favor y cada siete días se han estado dando baños de pueblo, a sabiendas que esos actos políticos son totalmente ilegales, pero mientras tengan la bendición de AMLO, todo está bien y no pasa nada, sin embargo, no deben de confiarse tanto, porque a la hora de la hora, el señor puede ...