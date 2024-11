Se puede decir... Que los ricos también ‘lloran’

Carlos Slim, hace más de una década, era el número uno, o sea el hombre más rico del mundo, y hoy en día, ha bajado al número dieciocho, lo cual no quiere decir que su inmensa fortuna haya disminuido, él tiene hoy ochenta y cuatro mil millones de dólares, -pobre no es-, lo que pasa es que han aparecido por todos lados nuevos megamillonarios, que lo han desbancado, y no me atrevo enumerar en este mínimo espacio, ya que no cabrían, por lo que a don Carlos, le hubiera gustado seguir siendo el “número” uno.