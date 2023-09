Se puede decir... Que Omar Garcia Harfuch tiene cola que le “pisen”

Pero no se puede decir... Que la 4T lo ha “protegido”. Al que consideran un brillante funcionario dentro de la actividad de Seguridad, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, donde realizó buen papel, y que por eso su ex jefa, lo recomendó con AMLO, para que le diera el jugoso hueso de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, -que por cierto no lo quería-, pero ante la candidata dobló las manos, y es que algo sabe de él, el señor Presidente, ya que tal Quico, está involucrado en la desaparición de los estudiantes del caso Ayotzinapa, siendo una mácula para “su” Sexenio.