Secretario de asuntos humanitarios de la ONU: los líderes mundiales nos están fallando

Por Martin Griffiths, The New York Times.

He pasado gran parte de mi carrera en zonas de guerra o en sus márgenes, pero nada me preparó para la amplitud y profundidad del sufrimiento humano que he presenciado durante mis tres años como secretario de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas.

Mis primeros meses en el cargo fueron consumidos por el conflicto en la región de Tigray en Etiopía y el esfuerzo por llevar alimentos y otro tipo de ayuda a unos cinco millones de personas que habían quedado aisladas del mundo exterior por los combates brutales.

Luego, en febrero de 2022, se produjo la invasión rusa a gran escala en Ucrania: los tanques avanzando hacia Kiev; los reportes de ejecuciones sumarias y violencia sexual en ciudades y pueblos; los brutales combates en el este y sur del país que han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares; y los incesantes ataques a edificios residenciales, escuelas, hospitales e infraestructura energética que continúan hasta el día de hoy. Las secuelas se sintieron en todo el mundo a medida que aumentaron los precios de los alimentos y se profundizaron las tensiones geopolíticas.