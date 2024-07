Ser o no ser, el dilema de Jaime Bueno: lealtad a Rubén... o al inquilino de Palacio Rosa

En tiempos de elección, cualquier disidencia es traición, sentenciaba Rubén Moreira en su etapa de gobernador.

Luego, Moreira Valdez adoptó la frase para cualquier caso en el que alguien se opusiera a sus caprichos, que a decir de quienes lo padecieron, eran muchos.

Y en esas anda, el diputado federal Jaime Bueno, que se encuentra en la disyuntiva de mantenerse fiel al equipo del ex gobernador, o jurar lealtad al inquilino principal de Palacio Rosa.

Jaime es un hombre tibio y un tanto pusilánime, dicen sus críticos, por lo que la decisión le quita el sueño, y seguramente debe generarle terror.

Rubén, ni olvida ni perdona, y es cruel a la hora de cobrarse las afrentas, cuestión de preguntar a Noé Garza y su hijo, a Iván Garza, a Armando Castro, y Ramón Oceguera, entre otros.

Jaime lo sabe, pero también entiende que está en juego su presente y futuro laboral.

CHARLA INSTITUCIONAL

Tal y como De Buena Fuente lo adelantó, el gobernador Manolo Jiménez se reunirá en los próximos días con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Jiménez Salinas dijo que hablará con Sheinbaum Pardo, acerca de sus promesas de campaña hechas para Coahuila.

La presidenta electa, estará en Nuevo León, junto al mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, tentativamente el próximo 7 de agosto, para inaugurar la presa Libertad, en Linares.

Claudia y AMLO, aprovecharán su estancia, para supervisar la aduana en Colombia, y el cuartel militar de Cerralvo.

GOBIERNO DE OCURRENCIAS

Grandes planes tiene el alcalde electo Carlos Villarreal, para Monclova, pero se olvida que el destino de la ciudad está irremediablemente ligado al de Altos Hornos de México.

Y en estos momentos, AHMSA se encuentra al borde de la quiebra, por lo que extraña tanta alharaca que el joven alcalde hace, antes de asumir la responsabilidad de dirigir a la comuna acerera.

Representantes de iniciativa privada local, aseguran en corto, que “Carlitos” tiene buenas intenciones, pero muestra nulo conocimiento de la situación actual de la región.

Y para muestra, citan que el edil electo promete convertir a Monclova en un polo turístico, cuando históricamente ha sido un destino de negocios y comercio.

“Monclova no tiene nada para turistear, eso es en Cuatro Ciénegas y en Candela, además de que no tenemos infraestructura hotelera, pero él no lo entiende”, dijo uno de los ipecos.

Por lo que se ve, en Monclova, el próximo gobierno municipal será de ocurrencias.

CERCO SANITARIO

El estado de Nuevo León es uno de los destinos preferidos por los saltillenses para visitar los fines de semana y para vacacionar.

Por eso, en este periodo de asueto escolar, las autoridades sanitarias de Coahuila, deberán estar atentas a la importación del coronavirus.

Nuevo León lidera actualmente en el país el número de casos de COVID-19, con 28 ocurridos en la última semana, según registro del sistema epidemiológico nacional.

Cubrebocas y gel, son la primera barrera para evitar el contagio...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que la foto del senador Luis Fernando Salazar, con la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, es un mensaje cifrado, para su casi ex amigo, Antonio Attolini?