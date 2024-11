Sheinbaum y Morena: El fin de la transparencia en México

La transparencia es un elemento clave para la democracia en un país, nos permite a los ciudadanos saber las acciones de los gobiernos y el destino de los recursos públicos, incluso en algunos casos podemos conocer desvíos y actos de corrupción, por tanto, hace posible evaluar y fiscalizar a los gobernantes. Por ello, la transparencia es incómoda y hay gobiernos que buscan como cercenarla, por ejemplo, el de Claudia Sheinbaum .

Sin duda los argumentos de Sheinbaum y Morena no van a dejar entrever sus profundas intenciones de que reine la opacidad en México, por el contrario, argumentan que va a seguir habiendo transparencia, que la Secretaría de la Función Pública se encargará, que eso permitirá ahorros importantes y acabará con la corrupción imperante en el INAI .

¿El INAI es eficiente? No del todo. ¿Hay corrupción? En algunos casos, aunque no de forma generalizada. ¿Es caro? Depende de cómo se vea, porque es más caro no tener garantizado el derecho. ¿México es transparente? No del todo, falta mucho por hacer, pero también hay importantes avances que se ponen en peligro por esta reforma, es decir, lo que se requiere son arreglos en la ruta que llevamos, no cambiar por completo de ruta, a una que ya se probó hace más de treinta años y nunca funcionó, que es dejar que los gobiernos decidan que sí y que no compartir.

Y ese es el gran problema con la propuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum, quieren hacer pensar que es óptimo darle el voto de confianza en que respetarán la transparencia, cuando es ilógico ser juez y parte, por ello se pensó en México en un instituto autónomo y ciudadano, que fuera independiente a los gobiernos y que, ante las dudas, decidiera en favor de los ciudadanos.

¿Se logró lo anterior? No del todo, en realidad muchos institutos de la transparencia están cooptados, no en todos los casos se logró la independencia y ciudadanización, también en muchos casos por presiones políticas no decidieron a favor de los ciudadanos, sin embargo, optar por la Función Pública no va a resolver las carencias en la materia, las va a profundizar y acabar con los logros que se tuvieron, porque muchos escándalos gubernamentales se dieron a conocer gracias al ejercicio de la trasparencia y a la intervención del INAI.

Por ende, no podemos ser optimistas ante la desaparición del INAI y los institutos estatales de la transparencia, porque por donde se le quiera ver es un claro retroceso a los derechos, pero también a la cultura de la transparencia.

Lo que debió pasar fue buscar atender las debilidades del INAI, generando garantías para frenar la incidencia de los partidos en la designación de los integrantes de este cuerpo colegiado, para dotarlo de más independencia y también darle dientes, porque en toda su historia no le han dado fuerza a las sanciones de este organismo, si lo que les interesa en realidad es la transparencia, tal como señalan en sus discursos; porque si lo que buscan es la opacidad, sin duda van por un excelente camino.

