Si lo puedes hacer, evita imágenes que impactan la poca inocencia que te pueda quedar

Las películas y los programas de televisión, libros y ahora hasta canciones, tienen clasificaciones que hacen por limitar la exposición que tienen niños, particularmente, a imágenes, ideas, escenas, e imaginaciones que podrían afectar su bienestar. Hace días un hombre fue atropellado en una calle principal de esta ciudad. Mi hijo pasó minutos después, justo teniendo que ver, inevitablemente, al hombre con parte de su cerebro en el pavimento. Describirlo es suficientemente impactante. Mi nieto iba con mi hijo, y logró hacer que volteara su cabeza, evitando que el niño viera algo que seguramente impresionaría a cualquiera.

Impresiones. Pasé un par de semanas, o un poco más, viendo episodio tras episodio de Los Soprano. Consejo: No lo hagan. Es una maravillosa serie, por supuesto, y el episodio final es una obra de arte. Pero los eventos, los estilos de vida, la violencia, la sangre, la crueldad... Creo que no estaba, y espero nunca estar, en condiciones emocionales para ponerme ante esa presentación de un sector de la sociedad (supongo que hay paralelos en todos los lugares) que depicta una manera de vivir en la cual la única salida es una muerte más que menos violenta. Ciertamente podemos decir que nacemos para morir. Es el fin de todos. Mientras tanto, ¿tendremos otra manera de vivir?

Tranquilamente puedo decir que no pertenezco a una familia de la mafia y no vivo una vida que implica matar de la manera más salvaje posible a cualquier persona que osa ofenderme o que no paga a tiempo mis servicios (no me den ideas, aunque tendría que cuidarme mucho de los acreedores, mejor lo dejamos así). Lo que no puedo decir es que esa energía, ese estilo de vida, sí existe, y a veces está mucho más cerca de lo que quisiéramos. Normalmente no nos damos cuenta, pero a veces nos sorprende. O una serie nos conecta con lo que sabemos que no es una exageración, y la mera consciencia de pertenecer a la raza humana nos hace contactar esa parte oscura que vive dentro, y de pronto nos vemos evidentes miembros del bien y del mal.