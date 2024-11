Si por alguna razón quieres corregir algo que yo hago, sin que yo te haya pedido dicha corrección, ¡mejor resérvatelo!

“¡Eso simplemente no se hace!” Y mientras un hombre comenta como el hecho de que no se meten los tenis a la lavadora es una verdad universal, yo recuerdo a mi madre quien no solo los metía a la lavadora, sino a la secadora. Otra época y otro tipo de tenis, ciertamente. Empecé a recordar tantas reglas que tenemos, tantos usos y costumbres que se han convertido en leyes irrompibles. Y por supuesto quienes hacen las cosas de manera distinta son herejes.

Cuando llegué a México, uno de los peores sacrilegios que observé fue espagueti y puré de papa en un mismo platillo. ¡Eso simplemente no se hace! Pero, siendo una amante de los carbohidratos, me repuse casi de inmediato. Sigue sin ser un platillo balanceado y la falta de colorido lo hace muy poco atractivo, pero a casi todo podemos adaptarnos.

Una señora, de visita en mi casa, vio unos cactus que tenía en la sala. Su comentario fue, “Estas plantas no deben estar aquí, a menos de que te hayan dado permiso de tenerlas. Tal vez es eso.” Después de eso, las plantas declinaron y se secaron. ¿Mi conclusión? Dos cosas. Hacer caso al Lama Tibetano que habló de Feng Shui y dijo que a las personas que llegan a nuestra casa a decirnos que debemos cerrar una puerta, abrir una ventana, cambiar la entrada de dirección cardenal, colocar una fuente en la recamara principal, y pintar de ocre, que a esas personas mejor ya no las invitemos a nuestra casa. Y la segunda cosa es ¿Por qué dudamos de nosotros mismos cuando todo está funcionando bien?

Lo único que sí puedo decir con toda certeza es: no se usan zapatos blancos antes del día último de mayo ni después del día primero de septiembre. Pero ¿y los go-go boots que usé hasta en la nieve durante los años 60? Uuuuups.

Recordé de pronto un escrito que, en resumen, dice que no debemos guardar nada para una ocasión especial, porque estar vivos es ya una ocasión especial. Pon tus plantas donde las quieres. Lava tus tenis como mejor te plazca. Vístete para sentirte bien tú. Come muchos carbohidratos y no te preocupes si tu platillo no tiene color.