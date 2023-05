Los priistas no encuentran la ruta, no ven la calma, las elecciones son como una vía para superar la derrota. La historia plagada de huidas al extranjero de sus “nuevas figuras emergentes o antiguas”, investigaciones por corrupción, escándalos por excesos, terminaron sepultando el intento de renovación del PRI; Tomás Yarrington, Javier Duarte y numerosos gobernadores señalados por abusos de poder, y en donde Coahuila no es la excepción con el moreirato.

A partir del 2015, con la irrupción de Morena en las boletas electorales, el PRI está a un paso de la desaparición; si pierde el Estado de México se quedará quizá con Coahuila, ejemplo de endeudamiento, corrupción y dictadura “blanda”, por decir algo, porque este gobierno ha saqueado todo lo que está a su alcance y por miedo a la protesta magisterial de la Sección 38, de los maestros que legalmente reclaman sus derechos, Riquelme, el represor miedoso, mantiene cerrada la entrada a Palacio de gobierno en la Plaza de Armas.

El Gobierno estatal estima mantener el respaldo de los coahuilenses gracias a las “dádivas” para atenuar la miseria y la carestía de los más pobres: dos tapas de huevo y leche (dicen los beneficiarios que la leche la tienen que tirar porque es malísima). De acuerdo a cifras del Coneval, en el 2020 la pobreza en la entidad llegaba al 28.3 por ciento de la población de pobres y en pobreza extrema, lo cual no es poco si se tiene en cuenta que este gobierno presume del progresismo y oferta de empleo en el estado. Claro, no tome usted en cuenta que en Monclova AHMSA continúa en paro y los trabajadores y sus familias están hambrientos, lo que afecta a toda la región Centro del estado.

Por su parte, los trabajadores, maestros y administrativos de la Sección 38 de las distintas regiones, Comités Ejecutivos y delegacionales, así como trabajadores de la UAdeC, de la UAAAN y del Hospital Universitario, agrupados en la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, realizaron el lunes pasado una manifestación en la Plaza de Armas exigiendo se cumplan sus derechos: servicio médico integral y oportuno; el pago del Gobierno estatal, la UAAAN y la UAdeC de más de 5 mil millones de pesos a los fondos de pensiones y al servicio médico; pagos de ahorro de seguro y retiro, adeudos desde hace 7 años a pensionados y beneficiarios, entre otros.

Coahuila está entre los estados con mayor sequía por falta de lluvias, pero los precandidatos al gobierno mencionan de paso la importancia del cuidado del vital líquido, sólo Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT, lo trae en su agenda. La educación, tema también vital para el futuro de Coahuila, no se ha tocado en los debates ni el cuidado de la agricultura y sus trabajadores.

En fin, hay campañas, programas y debates mochos, incompletos. Coahuila vive una situación de graves problemas de urgente resolución y no hay claridad para sus posibles soluciones. Veremos y diremos.