Tour culinario: Del Brujas a las Dinoquesadillas

“No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú...” dice la canción “No hay novedad” de los Cadetes de nuestro vecino estado. Y al ritmo de los Cadetes de Linares, podemos decirles que en el 25000 sí hay novedad. Ya con el semi-avance de la calle de General Cepeda, abriendo la esperanza como si se tratara de algo que no sigue igual, pues no. Pero aún así la gastronomía del Centro Histórico se defiende “machín”.

Brujas Pub

Y es menester acentuar las creativas propuestas como es el caso de Brujas. Con una increíble temática, sus bebidas de amarres, toda la escenografía y muros de brujas sensuales y paganas, que seguro arderán en la hoguera.

Esta propuesta de libertad femenina, tarot, brujería, la magia y creatividad de Brujas que además ofrece mercaditos holísticos en tendencia la magia de espíritu y la hechicería post moderna.

Con tragos vudú y comida cumplidora en una espléndida casona de este bello Centro Histórico. Ubicado en la Calle de Hidalgo norte n. 419.

Dinoquesadillas

Sólo en el #25000 podrás llegar a Dinoquesadillas. Un fenómeno en cuanto a gastronomía regional se refiere, eso es la dino experiencia en la calle de Morelos #170 a un lado de lo que era la Sociedad Manuel Acuña y ahora es un estacionamiento. Nadie olvidará los bailongos en este sitio, donde la edad era un clase premium de baile. Sin embargo hoy habita un estacionamiento que da oportunidad de estacionarse para poder caminar cómodamente por el las calles de este corazón de la ciudad.

Desde su dino chef hasta sus dinomalteadas, dinohamburguesas, dinomalteadas, dinopostres, además de souvenirs y una decoración dónde se emplean varios elementos de la gastronomía mexicana desde ollas, sillas, espacios con emblemas muy tradicionales.

Esta por demás decir que Coahuila es la tierra de los dinosaurios por lo tanto tenemos la dinofortuna de contar con una cocina creativa, ligera, familiar pero con identidad. Y eso es lo que ha llevado a Luisito Comunica a una travesía para llegar a la matriz en San Antonio de las Alazanas y que el Chef Abraham Padilla fuera a la premier a degustar este antojito con personalidad al estreno de la película Jurassic World.

Pues en el centro de la ciudad usted puede disfrutar con sus peques de sus dinoquesadillas instaladas en una escenografía del Jurassic Park de Steven Spielberg. Que como elemento de lluvia son unas gratas salsas multicolor.

Sin señalar que es una casona antigua que luce habitada y rehabilitada como casi todos los que habitamos este espacio.

Dijo Mayelo Carsol en una platica: “Somos unos entes de este espacio”.

Empezamos con ellos y seguiremos con la experiencia de La Gloria Mesón y Diente de León. Vamos presumiendo lo auténtico de este cuadro maravilloso de arcillas y tapetes y de cuachas.