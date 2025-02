Trump necesita entender a los cárteles para debilitarlos

El mayor riesgo no es que Trump se comprometa a un plan agresivo para los cárteles . Es que, más allá de las palabras duras, no exista ningún plan, y que se dé por satisfecho con que México se limite a montar un espectáculo de golpear con fuerza a los cárteles mientras sus negocios y su poder político siguen creciendo.

Pero los cárteles no son grupos terroristas como Al Qaeda o ISIS. Cárteles como los dos mayores de México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, no buscan derrocar al Estado ni remodelar la sociedad a su imagen. Tienen un objetivo menos ambicioso: ganancias ilimitadas .

Por Will Freeman, The New York Times.

A Trump le gusta nombrar enviados especiales. ¿Por qué no nombrar a uno encargado de combatir la delincuencia organizada transnacional en el continente americano? ¿Qué tal un tratado de seguridad de América del Norte, en el que los ejércitos y las fuerzas del orden de México, Estados Unidos y Canadá colaboraran de forma mucho más estrecha para luchar contra el crimen organizado? Según una encuesta de enero, al 70 por ciento de los mexicanos les gusta la idea.

Los conglomerados delictivos de América Latina pueden sobornar a funcionarios del gobierno en México y otros lugares porque se enfrentan a obstáculos relativamente escasos para hacer negocios y, por tanto, tienen un inmenso poder adquisitivo. Explotan la industria del transporte marítimo comercial y los puertos para transportar drogas y precursores químicos por todo el mundo. Han lavado cientos de millones de dólares a través de bancos y han vendido miles de millones en oro extraído ilegalmente a empresas metalúrgicas estadounidenses y europeas. Obtienen armas de “compradores prestanombres”, quienes compran armas en nombre de grupos delictivos. Este es el ecosistema que sostiene a los cárteles: un mercado criminal relativamente libre.

Innumerables jueces, fiscales y policías latinoamericanos se han enfrentado a estos grupos, pero muchos otros han sido forzados o sobornados para que sean cómplices o guarden silencio. La incendiaria afirmación de la Casa Blanca de Trump de que “las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México” simplifica una situación compleja hasta lo caricaturesco. Sí, partes del Estado están coludidas con los cárteles, pero hay otras que resisten, y necesitamos que ellas, y sobre todo Sheinbaum, colaboren con nosotros.

Trump quiere que México haga aún más para impedir que los refugiados y los migrantes no autorizados lleguen a la frontera sur de Estados Unidos (más de 900,000 de los cuales fueron detenidos por México en 2024), al tiempo que lucha contra los cárteles y detiene los flujos de fentanilo. Pero puede que Trump tenga que elegir una cosa o la otra. Debería elegir a los cárteles: la verdadera amenaza para la seguridad nacional. Siendo realistas, México es incapaz de dedicarse plenamente a servir como una extensión de facto del muro fronterizo y a combatir a los cárteles con toda su fuerza al mismo tiempo. Ya lo ha intentado antes y no ha funcionado.

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores mexicano, me dijo: “El país simplemente no tiene el dinero, los efectivos, la formación” para librar una guerra en dos frentes. “Tarde o temprano, uno de los dos frentes se derrumba, siempre”.

Enfrentar a los cárteles como empresas beneficiaría tanto a los estadounidenses como a los mexicanos. Conozco a un político mexicano que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato por parte de grupos criminales y sigue luchando por la justicia para sus víctimas en su rincón de México. Hablando bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, dijo que no comparte muchos puntos de vista con Trump, pero que está completamente de acuerdo con la idea de que Estados Unidos ayude a luchar contra los cárteles: “No solo que los designen organizaciones terroristas, sino que realmente hagan algo”.

Si Trump no hace nada para aumentar los costos operativos para los cárteles, lo único que puede dar a los gobiernos de la región una oportunidad contra los grupos criminales, nunca cumplirá su promesa de hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo.

Will Freeman es investigador especializado en estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores. c. 2025 The New York Times Company.