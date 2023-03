Como lo comentamos al final de la columna pasada, la Ciudad de México vivió la edición 2023 del Festival Vive Latino, donde además de los Red Hot Chili Peppers hubo más presencia de bandas internacionales.

Este fue el caso de la agrupación de pop, reggae y dub británico, UB40, quienes regresaron a la capital azteca vía este Festival justo 30 años después de haberse presentado por primera vez cuando pegaban con tubo con el cover del famoso tema de Elvis Presley “Can´t Help Falling in Love”, contenido en la película de “Sliver, Invasión a la Privacidad”, de Sharon Stone, y que las nuevas generaciones al igual que los fanáticos de entonces que se dieron cita en el escenario del concierto, disfrutaron desde que dieron inicio a su presentación con otro de sus éxitos, “Here I Am Baby”.

Formado en la ciudad de Birmigham, Inglaterra, en el año de 1978, la banda con la alineación de Duncan Campbell en la voz principal; Alistair Campbell en la guitarra; Mickey Virtue en los teclados y Astro en la trompeta, entre otros más, alcanzaron su mejor momento a nivel internacional una década después al llegar al primer lugar de popularidad con otro conocido intérprete como Neil Diamond “Red Red Wine”, que aunque grabado y estrenado en 1983 fue hasta 1988 que alcanzó su mayor rotación acompañado de su respectivo video musical como parte de su álbum compilatorio de 1988 “Labour of Love”. De vuelta al Vive Latino quizás la mayor ausencia de la visita original fue la del vocalista Duncan Campbell por haber sido sustituido por Matt Doyle, pero no se notó mucho por su buena química con el público.

Ya que mencionamos temas de película y los primeros lugares de popularidad, el pasado martes 21 de marzo quien vivió un momento importante en su trayectoria musical fue el cantante norteamericano Bruce Springsteen al ser reconocido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la Medalla Nacional de las Artes, el más alto honor para las artes en el vecino país del norte. Springsteen, quien ha vendido a lo largo de su carrera un total de 140 millones de álbumes y en el año de 1993 ganó el Oscar a la Mejor Canción por el tema principal de la película “Filadelfia”, de Jontahan Demme, “Streets of Philadelphia”, solo necesita ganar un Emmy para alcanzar el nivel de EGOT, que tienen los ganadores de Emmys, Grammys, Oscares y Tonys, puesto que ya cuenta con los otros tres y esta Medalla de Artes.

Por último, y aterrizando entre los más recientes exponentes de la música, luego de haber destacado en estos espacios a principios de año de la victoria del cantante de origen canadiense The Weeknd en plataformas de streaming como Spotify fue ahora la lista de los Récords de Guiness la que el lunes pasado que la institución declaró al intérprete de éxitos como “Blinding Lights” como “el artista más popular del mundo” precisamente a partir de analizar datos como los de Spotify sobre los nombres más influyentes de la industria de la música incluyendo su número de oyentes al mes.

A principios de año Spotify dio al artista cuyo nombre real es el de Abel Tesfaye en título de ser el único artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales, y que en próximas fechas podrá ser visto en otras plataformas de streaming como HBO Max como parte de la serie “The Idol” así como una película donde además de ser guionista y productor protagonizará al lado de la actriz Jenna Ortega (“Merlina”) y el nominado al Oscar al mejor Actor de Reparto del 2022 Barry Koeghan por “Los Espíritus de la Isla”.

