La guerra en Ucrania podría estar cerca de entrar en una nueva fase particularmente complicada. No es que las otras no lo hayan sido, pero en la medida en que un conflicto armado se prolonga, y en la medida en que las partes se encuentran dispuestas a seguir y crecer las hostilidades, el resultado natural es una espiral ascendente de violencia que no tiende sino a incrementar los riesgos. Hoy lo revisamos. ...