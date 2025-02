Un viejo anhelo: Centro de Bienestar Animal en Saltillo. No más Control Canino

Las 9:35 de la noche. Un joven atraviesa la calle Emilio Carranza en su cruce con Ramos Arizpe. Lleva un perro con correa. El can luce feliz. Camina con la misma prisa que el dueño, en la misma dirección, olfateando el ambiente. A diferencia de muchos, de muchísimos, el perro porta un collar fosforescente de tono verde que, a la luz de los autos, lo hace más distinguible.

El muchacho y él siguen su camino. Se alejan y pierden a lo lejos.

Muy diferente suerte la que corre este can amado por su dueño, que lo protege aun estando con él, caminando uno junto al otro, a la de tantos, tantísimos perros (y gatos) que sufren el desamparo de sus dueños; que son abandonados en azoteas o casas sin habitar; que son mal alimentados; que en su hábitat sólo existe la suciedad; que están expuestos a la calle, luego de haber sido arrojados a ella.

Abandonados por gente que primero los adoptó o dejó indolentemente que nacieran al no cuidar de más mascotas que se reprodujeron; abandonados por el egoísmo, la indiferencia, la negligencia.

Encoge el corazón observar en las páginas de redes sociales a una enorme cantidad de gatos y perros que habitan una sociedad que los engulle y los maltrata. Duele pensar en lo que sufren sobre las avenidas, en los basureros, en los canales, desconcertados luego de haber tenido un “hogar” y echados de este.

Confundidos ante los destellos de las luces de los automóviles, cuyos conductores no detienen su loca carrera. Aparecen al día siguiente destrozados gatos y perros por igual en nuestra ciudad.

Hay, por fortuna, desde hace tiempo, generosas asociaciones que ayudan a los animales desvalidos, desprotegidos, alienados, esclavizados, dañados, extraviados. Tales organizaciones ponen en marcha la difusión de casos: existe infinita necesidad de amortiguar el desamparo en que vive una gran cantidad de animales, no sólo en la calle, a veces, en las propias casas.

Esta expedita difusión ha obtenido el apoyo de un alto número de ciudadanos que participan activamente en la salvación de los animales de compañía. Hace unos días, nuestro periódico dio a conocer información relativa a la adopción de cachorros en un tiempo récord, noticia que contribuye al optimismo de cómo la sociedad, unida, puede lograr hacer cambios importantes.

Estas acciones permiten que sean posibles, factibles, las contribuciones en pos de los que menos tienen, de los que carecen de voz para expresarse.

A los actos de acción y rescate que realizan estas asociaciones, una de ellas con este nombre precisamente: Acción y Rescate , se agregan hechos que son de la mayor importancia. Hace unas semanas, con el frío intenso, se dio a conocer información de que en Monterrey las autoridades brindaron especial atención a los animales en situación de calle, abriendo albergues para ellos.

La buena noticia para Saltillo es que en nuestra ciudad se creará un Centro de Bienestar Animal. El domingo anterior, durante la culminación de una marcha del movimiento en favor de los animales, en la plaza San Esteban de la Nueva Tlaxcala, convocada por asociaciones civiles, rescatistas de animales y ciudadanos, el alcalde Javier Díaz González anunció la creación de este centro. Se comprometió a que en el nuevo espacio se cuente incluso con estancia para aquellos animales cuyos dueños se vean obligados a salir de la ciudad.

Las condiciones de Control Canino son deplorables. La manera en que paralizan a los perritos en la calle es horrorosa. Que este lugar se transforme completamente en albergue digno; que el Centro de Bienestar Animal invite a la adopción; que su atmósfera sea para los animales de verdadera y sana acogida.

La ciudad tiene un problema con los animales en situación de calle; abandonados, maltratados. El que, por fin, una administración se decida proveerles de la calidad de vida que merece cada uno, representa una noticia de esperanza.

Que no sean esfuerzos aislados: no únicamente el del dueño responsable del inicio de esta colaboración; no únicamente el de las asociaciones (que hacen, por otro lado, muchísimo y han logrado captar de manera fundamental a la causa). Que la colaboración sea igualmente efectiva de la mano de la autoridad.