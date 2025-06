Vientos de gran guerra y estampas (deseables) de un viaje a las montañas

Irán: ¿jaque mate? Puesta en circulación aquí, desde la tarde del martes, la primera plana de ayer del británico Financial Times sugiere en sus ocho columnas un ultimátum de Trump para la “rendición” de Irán. A su vez, CNN registraba el humor del presidente de Estados Unidos contra el país de los ayatolas. Otros medios internacionales ubicaban la noche del martes al mandatario estadounidense en el Situation Room, el cuarto de guerra de la Casa Blanca. Y una plataforma de Facebook ya hablaba del despegue de unas 60 naves militares desde Puerto Rico.

De manera que, tras la declaración de no rendición del ayatola Jamenei, no sería remoto que cuando usted esté frente a estas líneas, o quizás en las siguientes horas, pudiera conocerse el ataque directo a este líder político-religioso −ya localizado, según Trump− así como el bombardeo al arsenal de uranio enriquecido que no han podido afectar los misiles de Israel lanzados contra la antigua Persia. Resguardado este material −para la fabricación de proyectiles nucleares− en el corazón de una montaña, sólo el poder de fuego de Estados Unidos posee la capacidad de penetrarla y acabar así con el proyecto nuclear de los iraníes. Podríamos estar ante un inminente movimiento de jaque mate contra el régimen islámico.

Cartas persas para México. Sin el humor ni la agudeza de las “Cartas Persas”, de Montesquieu, el involucramiento armado de nuestro problemático vecino en la región que controla la mitad de la producción mundial de petróleo deja oír vientos de gran guerra, con la previsible concurrencia de Rusia y China en el escenario. Pero también con efectos todavía más perturbadores en la economía mundial y con un mensaje de la zona de conflicto −acaso una carta persa− para México. Porque Trump/Netanyahu parecen haber convenido en la incredulidad de los acuerdos con Irán como argumento para el ataque contra ese país. Y aquí tenemos la desconfianza extendida en el norte contra el régimen mexicano, acusado de la complicidad impune de algunos de sus exponentes con los cárteles que inundan de drogas el mercado estadounidense.

Respirar el mundo real. La noticia de antier en México la dio un no acontecimiento, un hecho que no se realizó: el encuentro fallido de la presidenta Sheinbaum con Trump. Luego, las opiniones en medios y redes se concentraron en analizar pros y contras de lo no sucedido. Pero al margen de eso, y de lo que ella y su aparato de propaganda publiciten y magnifiquen de los reales o supuestos saldos de su viaje, la Presidenta pudo haber obtenido otros beneficios indiscutibles de su estancia en Canadá. Nada sería más deseable, por ejemplo, que la Presidenta hubiera disfrutado respirar el aire no sólo de las montañas canadienses, sino del mundo real que se ventilaba en la cumbre del G7, a la que fue invitada junto con media docena de otros gobernantes no miembros del grupo.

Dejar la caverna y la condena mañanera. Ojalá le haya servido dejar la caverna en que aparece recluida en Palacio, y el sofoco del cortejo oficial que la aísla de la realidad en sus desplazamientos domésticos. Sin duda estaría bien que la gobernante hubiera gozado quitarse lunes y martes la lente y los audífonos que sólo le permiten ver y oír lo que le cocinan en la trastienda o le trasmiten desde Palenque. En fin, qué bueno sería que hubiera saboreado un merecido descanso de la condena mañanera de escuchar las preguntas preparadas por sus secuaces para luego responder con mensajes de serenidad y optimismo inverosímiles, con encendidas frases patrioteras o con consignas rutinarias de un izquierdismo de manuales inservibles desde hace más de medio siglo. Ya sabremos si atenderá o no las advertencias de los líderes de los países más ricos sobre el avance de un ciclo ominoso en el que ella misma aparece enredada en el flanco equivocado de la historia.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM