Vocero presidencial “pone la muestra”: viola veda electoral

Les platico:

Por razones que no vienen al caso comentar -por ahora- he pasado últimamente muchas horas en reuniones con abogados que me asesoran para beneplácito del creciente número de seguidores que tienen las plataformas de Detona.

Por lo pronto, el tema que salió al margen de dichas reuniones es el siguiente. ¿Arre? ¡Arre!

Antes, lo primero: Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y su familia, trabajan y tienen contratos con el gobierno de la 4T.

Delitos electorales:

A dos días de las elecciones y en plena veda electoral, el vocero de la presidencia difundió una encuesta de Gallup para hacerle propaganda a la popularidad de su jefe Andrés Manuel.