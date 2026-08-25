Alerta en Mexicali, presunto ataque por parte de ‘Los Rusos’, brazo armado del cartel de Sinaloa

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    Alerta en Mexicali, presunto ataque por parte de ‘Los Rusos’, brazo armado del cartel de Sinaloa
    Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México CUARTOSCURO

La alerta emitida en Mexicali, Baja California, habría sido por un presunto ataque a instalaciones de gobierno por brazo armado de los cárteles

Según la DEA (Administración de Control de Drogas), la alerta emitida el día de ayer por parte del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, habría sido por la intercepción de una llamada sobre posibles ataques a instalaciones de gobierno en Mexicali por parte del grupo ‘Los Rusos’, brazo armado del cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eu-emite-alerta-de-seguridad-en-mexicali-por-amenaza-y-suspende-actividades-EF23047245

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a través de sus redes sociales por amenaza a posibles ataques en Mexicali, Baja California. En dicho mensaje, también recomendaba a la población mantenerse alejada de los edificios de gobierno y atender a las medidas de seguridad locales.

De acuerdo con información obtenida en distintos medios, la alerta se habría emitido luego de que la agencia estadounidense interceptara una llamada en la que presuntos integrantes de ‘Los Rusos’ planeaban atentar contra las instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

Por esta razón, sumado al reciente robo de drones y cámaras de la empresa china DJI en México, es que se teme que el posible ataque sea cierto.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/robo-a-empresa-china-podria-ser-la-razon-de-alerta-en-baja-california-EF23049049

Desde anoche, unidades de seguridad permanecen en alerta, reforzando grupos fronterizos y recorriendo la ciudad, donde vídeos de usuarios a través de la plataforma X nos dejan ver la situación en Mexicali desde la perspectiva de sus propios ciudadanos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.