Robo a empresa China podría ser la razón de alerta en Baja California

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    Elementos de seguridad en Baja California, México CUARTOSCURO
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Robo de drones de una empresa China podría ser una de las respuestas para la alerta de seguridad en Mexicali, Baja California

La noche de este lunes el Departamento de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, debido a una posible amenaza de la que hasta ahora no se sabe mucho.

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En un comunicado por parte del secretario de Seguridad Ciudadana y Coordinador de la estrategia de la mesa de Seguiridad para la Construcción de la Paz, General laureano Carrillo, se específico y aclaró la cooperación de distintas instituciones de seguridad nacionales y estatales para reforzar el protocolo de seguridad en todo el municipio. Donde además se informó a la población de la cancelación de las actividades de gobierno y viajes hacía Mexicali este 25 de agosto.

Hasta la mañana de este martes se desconoce a qué se refiere la alerta, pero una reciente publicación de una empresa china. Y es que a través de un post en sus redes oficiales, la empresa DJI en México dio a conocer que el pasado miércoles 19 de agosto, sufrió un robo de mercancía consistente en drones, cámaras y accesorios de la propia marca. Hecho que habría ocurrido al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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Pero ¿es esta la razón por la que se emitió dicha alerta de seguridad? hasta ahora se desconoce, pero podría indicar una parte de lo que se busca solucionar.

Esta mañana, en su conferencia, la propia Claudia Sheinbaum declaró que hasta ahora “no hay más información de qué pueda ser esta alerta”.


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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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