EU emite alerta de seguridad en Mexicali por amenaza y suspende actividades

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, debido a información sobre una posible amenaza, por lo que suspendió las actividades de su gobierno en esa ciudad y los viajes hacia ella durante este martes 25 de agosto. El aviso fue difundido por la Misión de Estados Unidos en México y el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, que pidió a sus ciudadanos mantenerse alejados de edificios gubernamentales y atender las indicaciones de las autoridades mexicanas.

ESTADOS UNIDOS PIDE EVITAR EDIFICIOS GUBERNAMENTALES EN MEXICALI De acuerdo con la alerta, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali, así como los viajes hacia la ciudad, fueron suspendidos para este martes debido a información relacionada con una amenaza. El aviso señala: “Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de los EEUU en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos para el 25 de agosto”. La comunicación oficial no identifica a una persona o grupo como responsable de la amenaza, ni proporciona detalles sobre el posible incidente o el lugar específico donde podría ocurrir. Ante esta situación, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales en Mexicali y permanecer atentos a cualquier actualización.

EMITEN RECOMENDACIONES PARA CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES La alerta establece las siguientes medidas de seguridad para quienes se encuentren en Mexicali: - Evitar edificios gubernamentales. - Buscar refugio en caso de que ocurra algún incidente. - Informar a familiares y amigos sobre su estado de salud en caso de una emergencia. - Seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas. - Mantenerse informados mediante medios de comunicación locales. - Prestar atención al entorno. El gobierno estadounidense también pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a posibles novedades relacionadas con la situación.

HASTA AHORA NO HAY DETALLES SOBRE LA AMENAZA Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente cuál es el origen de la amenaza que motivó la suspensión de actividades y viajes hacia Mexicali. La alerta fue emitida como una medida preventiva y permanece vigente para este martes 25 de agosto. El Consulado de Estados Unidos en Tijuana puso a disposición de sus ciudadanos la línea de la Embajada de Estados Unidos en México, (55) 5080 2000, mientras que desde Estados Unidos se puede llamar al 011 52 55 5080 2000. También está disponible el número del Departamento de Estado para asuntos consulares: +1-888-407-4747.