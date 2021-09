‘999’, ‘L.N.E.M. (GATA)’ y ‘I Am Not a Woman, I’m a God’, los estrenos musicales de Selena Gomez, Camilo, Maluma y Halsey

‘I Am Not a Woman, I’m a God’

Halsey

Disponible en: Appel Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 10/10

La artista ha estrenado su tan esperado proyecto “If I Can’t Have Love, I Want Power”. Sin duda, se trata de uno de sus álbumes más personales, pues ahonda en las alegrías y horrores del embarazo y postparto. Uno de los temas que podemos escuchar en el tracklist es este que mencionamos, en el que se desnuda a través de su letra y video. “If I Can’t Have Love, I Want Power” es un trabajo que trata de manera directa y sin tapujos todo ese proceso. Con sus momentos bonitos y los que no lo son tanto. Algo que quiso dejar muy claro desde el día en que compartió por primera vez la portada del álbum, en la que Halsey aparece representada como una Madonna, una Virgen María que posa junto a su Niño Jesús y en la que se pone de gran relieve la maternidad, representada en el pecho al descubierto que aparece en ella. Afortunadamente, esta vez Instagram hizo una excepción en su habitual censura de pezones femeninos por tratarse de una obra artística.