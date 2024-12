A 12 años de la muerte de Jenni, recuerdan Lupillo y Jacqie Rivera a la Gran Señora con canción

UN LEGADO MARCADO POR LA MÚSICA Y LA SUPERACIÓN

Nacida el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, Dolores Janney Rivera Saavedra construyó una carrera que rompió barreras en el género regional mexicano, especialmente en un espacio dominado por hombres. Con éxitos como “Inolvidable”, “Mariposa de Barrio” y “Basta Ya”, Jenni Rivera se consolidó como una de las artistas más influyentes de su generación.

Además de su éxito en la música, Rivera destacó como empresaria, escritora y figura pública. Sus programas de televisión, libros y negocios fortalecieron su conexión con el público, especialmente con mujeres que encontraban en ella una fuente de inspiración por su historia de superación personal.

UNA VIDA ENTRE CONTROVERSIAS

A lo largo de su trayectoria, Jenni Rivera también enfrentó momentos polémicos que marcaron su vida y carrera. Entre los más destacados estuvo su tumultuosa relación con su exesposo, Esteban Loaiza, y las disputas legales con su primera pareja, José Trinidad Marín, quien fue condenado por abuso sexual contra dos de sus hijas y su hermana Rosie.

Asimismo, los problemas internos dentro de la familia Rivera, incluyendo enfrentamientos públicos con su hermano Lupillo y diferencias entre sus hijos, han sido tema de discusión constante. A pesar de ello, Jenni siempre se mostró como una figura resiliente, decidida a defender su verdad y a superar los retos que enfrentaba.

UN HOMENAJE LLENO DE SIGNIFICADO

La nueva versión de “Yo Te Extrañaré”, tema originalmente interpretado por el grupo Tercer Cielo, tiene un valor emocional único para la familia Rivera. Según Jacqie, esta colaboración con Lupillo le permitió sanar emocionalmente y rendir tributo a su madre: “Esta canción no solo honra la memoria de mi mamá, sino que me recuerda que, aunque ella no está físicamente aquí, su amor y legado continúan guiándome”, expresó Jacqie en un comunicado.

Por su parte, Lupillo destacó la importancia de este proyecto como una oportunidad de mantener vivo el legado de Jenni: “Como hermano y como artista, seguiré trabajando para que el nombre de mi hermana perdure a través de su música y de sus hijos”, afirmó.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

El video musical de “Yo Te Extrañaré” muestra a Jacqie y Lupillo en el estudio de grabación, capturando momentos emotivos que reflejan la unión de la familia Rivera en honor a su matriarca. Este lanzamiento no solo celebra la vida de Jenni Rivera, sino también la continuidad de su influencia a través de nuevas generaciones que, como Jacqie, buscan abrirse camino en la industria musical.

A 12 años de su partida, Jenni Rivera sigue siendo recordada como una mujer fuerte, auténtica y talentosa, cuyo legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.