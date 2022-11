A Freddie Mercury lo abuchearon en México; también fue juzgado por su sexualidad ¿te suena conocido?

Por mucho que el mundo cambie, no avanza. En estos días vimos cómo el público abucheó al Grupo Firme cuando se presentó en el medio tiempo de un partido de la NFL. Que a los asistentes a ese tipo de eventos deportivos no les gusta el género regional mexicano, dicen los que saben, pero ni eso justifica la rechifla. También en el ambiente deportivo, en medio del furor por la Copa Mundial de Futbol que se celebra en Qatar, los anfitriones dejaron claro que en su país el mundo debe respetar sus reglas, y más si se trata de hacer manifestaciones sentimentales en público, especialmente si esas manifestaciones son entre personas del mismo sexo. Eso incluye esconder cualquier prenda que ostente los colores del arcoíris, a reserva de enfrentar las sanciones dispuestas para castigar tales agravios, ya que ser homosexual en aquellas tierras se considera ofensa grave. Ambas situaciones las vivió el cantante Freddie Mercury, vocalista de Queen, la banda en inglés más grande de todos los tiempos, de cuya muerte se cumplen hoy 31 años.

TE PUEDE INTERESAR: Homosexualidad es un daño mental, afirma embajador de Mundial de Qatar En 1981 el grupo Queen tenía planeados nueve conciertos en nuestro país de los cuales solo hizo tres debido a la mala conducta del público mexicano. En octubre de ese año el cuarteto se presentó en Monterrey, Puebla y la Ciudad de México; fue en tierras poblanas donde Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor y Brian May tuvieron un desencuentro con el público a causa de que el cantante de “Love of my life” escupió agua a los espectadores, tal como acostumbraba hacer en sus conciertos, lo cual no fue gracioso para los fans, cuyo disgusto aumentó cuando la banda usó sombreros de charro, hecho que fue interpretado como una burla al estereotipo de los mexicanos.

Para manifestar su desagrado, el respetable lanzó zapatos al escenario y uno golpeó al bajista John Deacon. La banda se apuró a cerrar el concierto y Freddie Mercury se despidió diciendo: “¡Muchas gracias, Puebla! ¡México thank you for the shoes, adiós amigos, mother fuckers, good bye, you bunch of tacos!”.

En Monterrey no les fue mejor, pues se sabe que las estrellas del rock se intoxicaron debido a que comieron algo en mal estado en los camerinos del Estadio Universitario, donde fue su primer concierto. Esa fue la primera y última vez que Queen estuvo en México.