El cantante de 50 años reflexionó sobre su alcoholismo y los miedos que enfrentó para salir de él: “La verdad es que yo tenía mucho miedo de poder seguir escribiendo sin beber, yo decía: ‘si no paro de beber, no paro de escribir, y cuando no escribo es porque estoy sediento’, el alcohol es muy cabr*n, mi hermano, el alcohol es bien seductor y deja triste a la gente, a la familia”, dijo.

“En las comunidades pequeñas esto de que los chamacos empiecen a beber desde temprano es muy común. Pero la fiesta fuerte comenzó cuando llega el éxito y las cuentas de banco ahora sí tienen para pagar. Yo tomaba de todo, [las crudas] siempre morales, las físicas no las sentía porque a los 13 años tuve un accidente alcohólico, me tomé casi 3/4 de Presidente en una apuesta con “El Chelito” y otro amigo, azoté contra el cofre de un carro y me tuvieron que pasar tres sueros para revivirme”, confesó.

Igualmente, relató como su hijo, a los 14 años, tuvo que asumir la responsabilidad de llevarlo a una clínica de rehabilitación. “Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento”, mencionó el autor de “Amor del bueno”.