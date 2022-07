Girl Power en el Zapal. ‘El futuro de la música es morra’: Bruses

Lectora de poesía , escritora de diarios , sus temas hablan de ella misma. En sus composiciones aparecen la soledad y ansiedad que ha experimentado, los malos novios o los monstruos que acechan en las calles mexicanas. Pero también hay espacio para el deseo, la búsqueda y el autoconocimiento. “Me gusta como soy”, dice la canción “ I like 2 Be ”, cuyo video muestra la fuerte estética de la cantautora de 23 años.

“A los 15 años, porque mi profesor de artes de la secundaria me obligó a cantar en un concurso de talento. Me daba mucha pena, pero cuando me obligaron diciendo que de lo contrario podría reprobar, fue cuando me animé y me di cuenta que realmente me gustaba”.

-¿Y qué sentiste cuando pudiste trabajar de tiempo completo en tus proyectos musicales?-

“Fue todo muy gradual, siempre fue el sueño y la idea. De pronto ya lo estaba viviendo, me da mucha paz mental”.

-¿Te late la idea de que te asocien con el llamado “girl power”?-

“Obviamente, arriba el ‘girl power’, el futuro de la música es morra”.

-¿Cómo ha sido tu experiencia de relacionar TikTok con tu proceso creativo?-

“Pues me gusta porque lo utilicé como una herramienta de comunicación en la que me di cuenta que podía expresarme libremente, encontrando mi comunidad. Rápidamente me di cuenta que era una plataforma que por sí misma beneficia a los artistas independientes, solo tienes que mostrarte tal cual eres y la gente te encuentra. Antes la TV y la radio, ‘las discurras’, tenían el control de lo que se consumía, y es muy bonito que ahora la gente tenga el control de todo esto”.

-¿Qué significa para ti ver los alcances de tu música en las plataformas digitales? Estamos hablando de cientos de miles de views y reproducciones.-

“Los números pueden ser abrumadores, trato de no clavarme en eso para que no se vuelvan el propósito de mi arte. No quiero generar números, quiero conectar con la gente. Lo que más me gusta es ver esos números convertidos en las personas que son, que conozco, que me abrazan, que cantan mis canciones. Esa vitalidad tiene cara y nombre, eso es lo que me gusta ver y me da tranquilidad”.