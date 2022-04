A pesar de las tragedias y los años, la serie ‘Vecinos’ logra cerrar temporada y seguir en el gusto del público

¿Cómo fue grabar sin Octavio Ocaña?

“Fue muy difícil, por todos los recuerdos, al final de cuentas fue una escena (la del homenaje) bastante emotiva que a todos nos toco el corazón hacerla, no fue nada fácil, se nos hacia un nudo en la garganta. Y a pesar de que se respetó el libreto, la escena fue con el sello de cada quien, de cada personaje”.

Además de la temporada número 13 de Vecinos, ¿qué proyectos siguen para ti? ¿aún quieres interpretar a Chespirito en su bioserie?

“De eso solamente hice casting, pero ya no sé que ha pasado, tengo entendido que hasta el año que entra se va a realizar, si quedó me encantaría hacerlo más ya no depende de mí, yo ya hice lo que me correspondía, mientras tanto hay mucho trabajo en puerta, estoy muy contento, por ejemplo, estoy con mi canal de YouTube ‘Garnacha Channel’, también tengo algo de cine de lo que todavía no puedo hablar y algo de televisión de los que pronto les estaremos compartiendo todos los detalles”.

La doceava temporada de Vecinos llegó a su final el domingo, en el canal de Las Estrellas, para dar paso a la nueva serie de comedia ‘Albertano contra los mostros’, sin embargo, el elenco ya se está preparando para una decimotercera parte. De igual manera, podemos revivir sus episodios en Vix, la plataforma de streaming mexicana.