¡Van dos denuncias públicas! Asegura Bárbara De Regil que JBalvin le hizo propuestas indecorosas y lo bateó

¿QUÉ PASÓ ENTRE J BALVIN Y BÁRBARA DE REGIL?

La charla sigue entre los protagonistas del reality, quienes reaccionaron sorprendidos a la anécdota de la actriz.

Sin embargo, el colombiano decidió no continuar con su objetivo cuando se enteró de que Regil estaba casada, según relató la protagonista de ‘Cabo’. “Después de 17 minutos me puso: ah no, olvídalo, eres casada. Yo le contesté: aunque no estuviera, no eres mi tipo”, finalizó la anécdota.