¡No me digas! Admite Laura Bozzo que casos de su programa no eran de verdad: ‘Yo no sabía, te lo juro’

“Inició con ‘ Laura en América’ , que era realidad total. Íbamos a las comisarías y sacábamos de ahí los casos”, explicó Bozzo, subrayando que al principio todo partía de hechos reales. No obstante, la propia conductora aceptó que con el tiempo, y sobre todo en México , se perdió el control sobre los contenidos. “Obviamente se adornaban, se exageraban” , añadió.

En una de sus declaraciones más contundentes de los últimos años, Laura Bozzo reconoció públicamente que varios de los casos que se presentaban en sus programas televisivos no eran reales. La confesión fue realizada durante su participación en el podcast del exdiputado y también presentador Sergio Mayer, donde abordó sin reservas los orígenes y la evolución de su carrera.

La presentadora afirmó que su intención original era auténtica y buscaba realmente apoyar a personas en situaciones vulnerables. “Mi interés era real, porque para qué daba ayuda si no era real”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que con el tiempo las líneas entre realidad y ficción se desdibujaron. “Hubo un momento... Yo no sabía, te lo juro. Yo creí en mi equipo hasta que me di cuenta de que no”, relató Bozzo, al recordar cómo una vez notó que el testimonio de un invitado no coincidía con la verdad.

“Estoy entrevistando y digo ‘Me estás mintiendo’. Llamo a un investigador y le digo ‘Este caso no es real’... Ahí empecé a tener ficciones”, relató.

Bozzo atribuyó esta pérdida de veracidad a la falta de estructura y supervisión en su equipo mexicano. Mientras que en Perú contaba con una “jefa de investigadores” que le ayudaba a verificar cada caso, en México esa figura nunca se consolidó.

“Acá en México se inició así, pero era complicado controlar a los investigadores. Entonces, ellos hacían parte de casos reales y parte de casos no reales”, reconoció.

Esta admisión ha generado una nueva ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética televisiva de los llamados “talk shows” que han dominado la pantalla en distintos países latinoamericanos. Bozzo, sin embargo, defendió su trabajo inicial y reiteró que muchos de los casos sí fueron auténticos, particularmente en los primeros años de su carrera.