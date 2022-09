Pero cuando la artista recibió esta noticia, la comediante La India Yuridia expresó: “Ni, no, no, no, no, yo no se la voy a poner tan fácil, si es Bad Bunny yo quiero volver a ver lo que hizo besando a uno de sus bailarines y tú eres bailarín Lupillo. Que nos convenza esa recreación”, dijo.

A continuación, el hermano de Jenni Rivera pasó al escenario, en un foro de Televisa, para darle un beso a Ninel, quien le correspondió sin dudarlo.

Al respecto Conde aclaró que dicho beso no se lo dio ella, sino el cantante al que estaba remedando “yo estaba en personaje, era un beso de Bad Bunny, así que Ninel ni se enteró”.

Por si alguien tenía duda de lo ocurrió, Lupillo dejó en claro que el beso no fue hacia un hombre, sino a Ninel.

La actriz de 45 años compitió contra Boris Saavedra, que cautivó con su parecido a Luis Fonsi, Roberto de Llano que imitó a Vicente Fernández y el pequeño Luigui Jesús quien finalmente se quedó en el trono de imitación por encarnar al fallecido José José.