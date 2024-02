¡A reír con una primera actriz! Llega a Saltillo la obra de teatro ‘No seré Feliz, Pero Tengo Marido’

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y este martes el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler se engalanará con la presencia y actuación de Sylvia Pasquel.

La icónica actriz mexicana protagoniza la obra de teatro dirigida por Claudia Ríos por lo que promete momentos de mucha diversión, risas y hasta reflexión con este texto que ha presentado en otros lugares de México en gira nacional.

Apenas hace unos días Pasquel celebró y agradeció desde su cuenta de Instagram que logró dos sold outs con la presentación de la obra, por lo que miles de fanáticos la felicitaron.