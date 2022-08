$!Actriz surcoreana Yoo Joo Eun murió a los 27 años; se habría suicidado

En la nota, Yoo Joo-eun agradece el respaldo de su familia en carrera artística; de igual manera, pide que no lamenten su muerte.

“Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición”.

Perteneciente a la agencia de talento Hunus Entertainment, Yoo Joo Eun destacó en dos telenovelas coreanas en roles secundarios y parecía tener una larga carrera por delante como actriz.

Con información de medios

