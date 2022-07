Acusación de estafa contra Sergio Sendel alcanza a más actores

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Sendel fue acusado por tres delitos; robo, despojo y fraude, por los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso, al alegar que el actor y su hermano, Arturo Santaella Sendel, ocuparon 14 inmuebles que no era de su propiedad –desde el 2015-, para ponerlos a la venta mediante documentos falsificados; uno de estos bienes inmuebles fue vendido a la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”, quien también podría enfrentarse a la justicia –en caso que se pruebe que era consciente del fraude- por asociación delictuosa, pero ¿hay más figuras del medio involucradas en la presunta estafa?

Según lo dicho por Sylvia, los Sendel la visitaban, llevándole comida y medicamentes, así como también le hacían llegar algunas cantidades de dinero para sobrellevar la enfermedad. Sin embargo, de Rugama aseguró que no se trataba más que de atenciones con doble intención, pues Arturo y Sergio eran conscientes de que la propiedad pertenencia a su padre. Derivado de ello –indicó la parte actora- comenzaron a sacarle información a Gabriela de otras propiedades que pertenecían al difunto José Rugama.

Fue así que –de acuerdo a su versión- los hermanos hicieron que Gabriela firmara papeles inválidos y, al fallecer, se apropiaron de la casa (y de otras propiedades), misma que –más tarde- sería vendida a la actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”. De Rugama Prado también ha dicho que, ella, su hermano y su abogado, el licenciado Francisco Díaz, están al tanto de que Sendel tiene al cuidado de varias propiedades a varias personas para que están no sean invadidas.

TE PUEDE INTERESAR: Rinde Beyoncé homenaje a la música disco en “Renaissance”; flecha a fans con nuevo álbum

La casa en la que Gabriela vivió sus últimos días es ahora la propiedad en la que vive “La Güereja”, luego que Sergio Sendel se la vendiera con documentos falsos, pues Sylvia señaló que ella cuenta con todas las escrituras de los bienes inmuebles despojados que la acreditan como dueña. La afectada dijo que, en este caso, la actriz tendría que devolver la propiedad, pues de no hacerlo, podría verse involucrada en el delito de asociación delictuosa; de no probar que adquirió la casa como una compradora de buena fe, lo que quiere decir que no estaba al tanto de las anomalías que rodeaban a la venta del inmueble.