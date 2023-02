Durante la pandemia, TikTok se convirtió en la principal herramienta de entretenimiento en internet y se ha sabido mantener hasta la actualidad.

En ese lapso de tiempo, un sinfín de personas lograron fama.

Y una de ellas fue la surcoreana Chingu Amiga, que actualmente suma millones de seguidores y se ha ganado el cariño de los internautas debido a sus videos donde suele comparar los estilos de vida de su país con los de México.

Pese a que era una de las consentidas de la famosa red social, ahora la influencer oriental pasa por momentos difíciles, toda vez que fue acusada en Twitter de ser una evasora de impuestos en México.

Una cuenta señaló que Chingu Amiga suele cobrar sus colaboraciones con las marcas en dólares, pero no solamente eso, además no paga ningún tipo de impuesto en el país, lo que le ha valido un rechazo generalizado.

“Mexas, hablemos de cómo la Chingu Amiga vive en México diciendo que es lo mejor del mundo cuando claramente ella no paga impuestos. Ella gana en dólares y aun así no paga nada porque está de ‘visita’. ¿Y saben qué es lo peor? Que invita a los demás a que vivan en México para hacer lo mismo, qué rabia. Gracias a esas personas que no pagan impuestos, otras personas tienen que pagar el triple”, se lee en la publicación.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, ya que muchos internautas comenzaron a criticar a la joven oriental, y una importante cantidad exigían que se tomen cartas en el asunto.

“Me tiene harta”, “Me cae mal”, “Llamen a la migra”, “Todos los influencers que hablan bonito de México lo hablan desde el privilegio”, “Que ya la deporten”, “Puedo decir que nunca la soporté”, fueron algunos de los comentarios.