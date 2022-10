Adán Jodorowsky, músico franco-mexicano, ha usado varios seudónimos y personajes artísticos a lo largo de su carrera, entre ellos El Ídolo, Amador, Ada, sin embargo de todos el que más lo identifica es Adanowsky.

“Dejé de llamarme Adanowsky durante mucho tiempo”, comentó Jodorowsky. “Estuve muy apagado durante muchos años. Durante cuatro años yo estuve produciendo a gente, tuve mucho éxito como productor”, añadió .

Entre los músicos a los que ha producido están Bandalos Chinos, Daniela Spalla, León Larregui, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Caloncho y David Aguilar.

“Pero yo me sentía de alguna manera morir, aunque me daba mucho gusto que los otros tuvieran éxito, yo me sentía apagarme, me estaba apagando poco a poco”, explicó.

El fin de semana pasado se ofreció un concierto con un lleno total en el Auditorio Blackberry de la CDMX, en donde la gente lo vitoreó. Para el músico este concierto era único, en sus palabras era la “resurrección de Adanowsky”.

“Ahora Adanowsky está explorando las personalidades de Adán Jodorowsky. Adán Jodorowsky es el personaje ahora”, comentó.

Lo que nunca se imaginó es que su hermano escritor y actor Cristóbal fallecería pocos días antes. Algunos llegaron a pensaron que cancelaría el concierto. Sin embargo, Adanowsky le hizo un conmovedor homenaje.

“No fue nada fácil”, aseguró Adanowsky. “No me salió la voz... estaba a punto de llorar, eso fue muy difícil, después me costó mucho regresar a una canción más alegre, pero en un momento dado sí me concentré y creo que logré recuperarme para el final y terminar el show como tenía que terminar”,añadió.