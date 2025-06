Mick Ralphs, Bobby Sherman y Lalo Schifrin

Termina otra semana en la que desde que inició se caracterizó por el fallecimiento de cuando menos tres cantantes y músicos importantes de la industria norteamericana.

El primero de ellos se dio el pasado lunes 23 cuando se dio a conocer la muerte a los 81 años de Mick Ralphs, guitarrista fundador de clásicas bandas de rock británico como Bad Company y Mott the Hoople, aunque no se dieron a conocer los detalles de la muerte en el comunicado publicado en la página web de la agrupación. Lo que sí se supo es que Ralphs había sufrido un derrame cerebral días después de la que sería su última actuación con Bad Company en el Arena 02 de Londres en el año 2016 y desde entonces había permanecido postrado en una cama.

Ralphs iba a convertirse en miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Bad Company el próximo mes de noviembre por lo que ahora los erá pero de manera póstuma. El vocalista de Bad Company, Paul Rodgers, declaró en otro comunicado: “Nuestro Mick ha fallecido, mi corazón se desplomó. Nos ha dejado con canciones y recuerdos excepcionales. Era mi amigo, mi compañero de composiciones, un guitarrista increíble y versátil que tenía el mejor sentido del humor”. Entre los éxitos de Ralphs se encuentran “Ready for Love”; “Can´t Get Enough” y “Feel Like Makin´ Love”, entre otros.

Tan pronto como el martes 24 se dio a conocer la muerte también a los 81 años de Bobby Sherman, ídolo del pop de los años 60 tras una batalla contra un cáncer renal en etapa cuatro. Sherman alcanzó la fama interpretando el papel de Jeremy Bolt en la comedia del oeste “Here Comes the Bride” y más tarde con éxitos musicales como los de “Julie, Do Ya Love Me”; “Easy Come, Easy Go” y “Little Woman”, entre otras. Decidió retirarse del espectáculo en 2024 tras décadas de carrera. Su muerte se produce apenas unos meses después de que su esposa de 29 años, Brigitte Poublon, hiciera pública su enfermedad.

Por último, y apenas unos días después de haber cumplido los 93 años el sábado 21 de junio, el pasado jueves 26 falleció el prolífico compositor de origen argentino Lalo Schifrin, mejor conocido por su legendario tema musical primero para la serie de televisión de 1966 y luego saga de películas protagonizadas por Tom Cruise a partir de 1996 “Misión: Imposible” y que le diera a ganar dos premios Grammy al Mejor Tema Instrumental y a la Mejor Música Escrita para Televisión o Cine, volviendo a ser nominado en 1996 para la película con la contribución de los integrantes de U2 Larry Mullen y Adam Clayton.

Además de esta banda sonora, Schifrin fue responsable de otras tantas que le dieron un total de seis nominaciones al premio Oscar entre las que se incluyeron, entre otras, “La leyenda del indomable” (1967) y “The Amityville Horror” (1979), siendo acreedor en el 2019 a uno honorario por la totalidad de su legado musical al cine. Descansen en paz.

