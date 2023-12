¡Adiós Adele! Nombran a Dua Lipa como la cantante británica multimillonaria del 2023

Además, la empresa Radical22 Ltd reportó un aumento de sus ingresos poco después de que se hiciera público que pertenecía a Dua Lipa, quien maneja la compañía con la ayuda de su padre Dukagjin Lipa.

Según los documentos obtenidos por el tabloide, la artista registró una ganancia de 68 millones de euros ( casi 75 millones de dólares), lo cual habría rebasado los ingresos de la intérprete de “Rolling In The Deep”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Facturando a lo grande! Construyen en Colombia una estatua monumental de Shakira

CAMINO AL OSCAR

Mientras que Dua logró una aparente nominación a los Oscar del 2024, por su hit ‘Dance the Night’ compite junto a Billie Eilish y Ryan Gosling con ‘What Was I Made For?’ y ‘I’m Just Ken’, respectivamente por la categoría Mejor Canción Original para una Plícula.

Dua, prepara su tercera era oficial tras el lanzamiento de ‘Houdini’, canción que precisamente lo ha logrado destacar. (Con información de Reforma)