¡Adiós, Meredith! ‘Grey’s Anatomy’ dejará Netflix el 1 de enero de 2022

Si eres fanático de “Grey’s Anatomy” probablemente vayas al corriente con las 18 temporadas de la exitosa serie de drama médico, sin embargo, un buen fanático sabe que no hay nada más reconfortante que poder ver en cualquier momento tu capítulo o temporada favorita.. así que probablemente el último anuncio de Netflix no vaya a ser del todo de tu agrado. De acuerdo con la plataforma de streaming, en varias regiones del mundo (incluido México) a partir del 1 de enero de 2022, las 17 temporadas de la serie creada por Shonda Rhimes quedará fuera de su catálogo, exceptuando Estados Unidos.

Meredith Grey no es la única estrella que quedará fuera de Netflix, a ella se unirán otras producciones que son propiedad de Disney como “New Girl”, “Sons of Anarchy” y “How I Met Your Mother”. Pero ¿qué otras regiones de Netflix dirán adiós a ‘Grey’s Anatomy’ en enero de 2022?

Según los datos de Unogs, “Grey’s Anatomy” pronto dejará Netflix en: Brasil, Argentina, Hong Kong, Japón, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Malasia y por supuesto México. En la mayoría de los casos, Netflix cuenta en su catálogo con las 17 temporadas que representan prácticamente toda la historia de la serie, pues la temporada 18 apenas se estrenó en ABC. Solo Netflix Canadá y Estados Unidos tendrán disponible la serie de Shondaland.