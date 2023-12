¡Adiós RBD! Terminan la gira de despedida en el Estadio Azteca

“Hoy se cierra un ciclo y es muy difícil decir adiós, no sabemos que pueda pasar, pero hoy quiero agradecerles por todo el amor que nos han dado, por no olvidarnos, gracias por no parar de soñar, gracias por ayudarme a creer en mí y a vencer todos mis miedos”, expresó Dulce María para el público.

INVITADOS DE LUJO

Esta presentación no se limitó a casi abarrotar el Estadio Azteca sólo con fanáticos, sino que a este show también asistieron algunos famosos con la intención de disfrutar la última presentación de la banda. Entre estos se encontraba la influencer Wendy Guevara, a quien se vio junto a Nicola Porcella, de la misma manera, los asistentes también destacaron la presencia del piloto Checo Pérez, Alejandro Speitzer, Ricardo Manjarrés y Alan Estrada.

No obstante, la aparición más emblemática la hizo el actor Pedro Damián, quien fundó el grupo y vio su crecimiento a través de los años, incluso mientras se encontraban “separados”. El invitado dedicó unas palabras para todos los integrantes entre lágrimas.