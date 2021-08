Adrián Uribe deja al Vitor para incursionar en el stand up

El actor mexicano Adrián Uribe ha apostado por ser genuino a la hora de elegir sus proyectos y por ello ahora busca mostrar otra faceta de su trabajo al incursionar en el “stand up”.

“Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente, como lo ha sido El Vítor”, afirma Uribe en entrevista con Efe.

Asegura que su personaje ha sido fundamental para el desarrollo de su carrera y, aunque es consciente de que ha podido ser encasillado por el éxito de El Vítor, está muy agradecido con él y las oportunidades que le sigue brindando.

“Es muy padre que nuevas generaciones me conozcan, que niños chiquitos me vean y en vez de decir mi nombre digan Vítor, pero mi carrera está en un momento interesante en donde seguiré haciendo mis personajes pero también probaré otras cosas”, expone.