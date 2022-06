Agradece el “Sr. Burns” apoyo de fans para enfrentar problemas económicos y de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor de doblaje Gabriel Chávez, conocido por interpretar personajes como el del señor Burns en “Los simpson” y el abuelo Phil en “¡Oye, Arnold!”, enfrenta un momento complicado de salud, por lo que agradeció el apoyo a sus seguidores en redes sociales.

El actor de 76 años realizó un en vivo en Facebook para detallar su estado de salud, luego de que el pasado 11 de junio tomara el mismo medio para pedir a sus fans que compraran los productos de su tienda con el fin de ayudar los “gastos tan fuertes” que debía solventar.

“La respuesta ha sido increíble, no me la creo, estoy tan agradecido. Sí, me puse muy mal, me dio mucho miedo”, señaló el actor de doblaje.