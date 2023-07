“Ah, sí, ok”, la cara de Ryan Gosling cuando Martha Higareda le recordó que la salvó de caer

El actor no negó ni confirmó la historia de Higareda, pero se señaló que estaba tratando de recordar el momento que causó mucha controversia en las redes sociales.

“Este es un momento muy importante para mí, porque hace muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante, completamente casual. Estaba cenando con una amiga, me levanté y mi suéter se atoró en una silla, me muevo así, y estoy en L.A., y de repente estoy tropezando”.

“Y un tipo me agarra muy rápido, así, me doy la vuelta y eres tú (Ryan Gosling). Yo me quedé como, ¡qué momento tan bizarro!, así que quería darte las gracias, eso fue hace miles de años, pero para mí fue un momento muy específico”, narró la mexicana.

Gosling dijo que fue un “placer”, pero luego le preguntó en qué restaurante había ocurrido esto, a lo que ella respondió que en La Poubelle; “ah, sí, ok”, se limitó a responder el hombre que da vida a Ken en la cinta de Barbie.

