‘Alfredo Adame sí está loco’... Magaly Chávez rompió el silencio y narra como fue vivir a lado del ex conductor de Hoy

Magaly Chávez es una de las ex novias más conocidas del actor famoso Alfredo Adame , quién es conocido por su forma de ser tan polémica, sus declaraciones sin filtro y no llevarse bien con las personas de su pasado.

“Me propuso que hiciéramos una relación con el señor Alfredo, porque él ya viene de muchas peleas y necesita limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política. Que en la calle lo golpeaban, que se pelaba con las sillas”, detalló Magaly.

Magaly Chávez relata a Un Tal Fredo que a ella la buscaron mientras Alfredo Adame se encontraba en una situación difícil, ya que su mala fama lo hacía no poder encontrar trabajo.

Así fue como, según ella, comenzaron una relación falsa ante los medios, donde solo se veían para grabar supuestas citas, pero fue posteriormente que el ex conductor de HOY buscó conocer de otra manera a la mujer, aunque habría sido rechazado; sin embargo, la actriz asegura que no dejaba de criticarla.

“Conforme pasaba el tiempo yo dije, este señor pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo, yo creo que es un personaje. Yo lo conocí de Hoy, cuando le dijo a Andrea Legarreta ‘Cállate perra’”.

Chávez relató cuando conoció por primera vez a Adame, habría sido una cita en un restaurante de sushi y desde ese momento la influencer vivió un momento incómodo protagonizado por el conductor. Preguntaron por una botellita de sake, la cual tenía un costo de 500 pesos, “Ay no, mejor me traes un refresco y a ella un agua, te juro que me dio más pena a mí”.

“Siempre era hacer nuestras grabaciones frente a la cámara. Para mí estaba mejor porque era una relación como la habíamos formado”.

Conforme fue avanzando la charla, Magaly Chávez relató cuando se dio cuenta del carácter y los probables problemas de Adame. “Te voy a platicar una que dije, no puede ser posible, sí está loco. El día que se peleó con las sillas, le dije ‘un bolillo pal susto’. Yo lo dije para romper el hielo, yo creo que fue todo lo contrario y la agarró contra mí”, aseguró Chávez.

Después de la pelea y el altercado con el abogado de Carlos Trejo, de acuerdo a la actriz Adame sacó una pistola, “Saca una pistola y dijo, nada más porque no la traía... Casi me bajo, no la vaya a disparar contra de mí. Sí está loco”.

Magaly desde ese momento buscó alejarse de él, pero llegó una grabación en la que Alfredo le pediría que fuera su novia ante los medios de comunicación. Sorprendentemente el actor se salió de papel y al finalizar el show quería un noviazgo real con la joven.

“Se fueron las cámaras y me dice, Magy, si nos llevamos tan bien. Me gustas, te gusto... ¿Por qué no andamos? Yo no quería que él explotara, yo dije tengo que encontrar la forma de soltar a este señor bien”.

Después de rechazarlo, Chávez confesó que Alfredo Adame comenzó a utilizar la violencia psicológica con ella. Posteriormente entraron ambos al reality show Soy famoso, ¡Sácame de Aquí!.

“Hubo un enfrentamiento muy fuerte, que yo pensé que me iba a pegar. Si no lo detienen todos los compañeros se me va a los golpes”, Magaly señaló que ella estaba cocinando cuando el conductor la provocó y la atacó verbalmente.

Por otro lado, la influencer dio a conocer el daño que Adame le causó tras declarar públicamente que Magaly Chávez presuntamente era una mujer transexual. Provocando que la actriz perdiera ofertas de trabajo, no pudiera tener pareja, además de ser señalada por la gente que la reconoce en centros comerciales, restaurantes y en la calle.

“Es algo que si me afecta y por eso está demandado por violencia de género. El señor no sabe lo que ocasionó”.