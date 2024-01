‘Cierra los ojos y para el pico’... Alfredo Adame le da tremendo beso a ‘La Divaza’ en La Casa de los Famosos (Video)

“Cierra los ojos y para el pico”, le ordenó Adame al influencer, mientras que sus compañeros lo observaban. Después, soltó el beso y los habitantes de la Casa lo ovacionaron.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hombre gordo con cuerpo de tamal’... Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara y lanza comentarios transfóbicos

¿CÓMO FUE EL BESO ENTRE ADAME Y LA DIVAZA?

Resulta que se encontraban disfrutando de una partida de ‘Botella’, el popular juego de besos y retos. En el círculo participaban figuras conocidas como ‘La Bebeshita’, La Divaza, Lupillo Rivero y otros.

Cuando llegó el turno de La Divaza inmediatamente lo retaron a darle un beso en la mejilla a Alfredo Adame. Sin pensarlo, fue a donde se encontraba el actor y le dio el beso, pero luego lo desafiaron a darle un beso en la boca.

A pesar de la naturaleza polémica de Alfredo, aceptó el reto y sorprendió a todos al plantarle tremendo beso a La Divaza y provocando tremenda emoción en los participantes.

Posterior a eso, continuaron jugando y Adame dejó claro que él respetará a todos y los verá como los seres humanos que son, sin importar su género o religión.

“Les voy a decir una cosa: a mí me enseñaron de niño que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, no reconozco religiones, pieles, colores de ojos, de cabello. Yo lo único que reconozco son los seres humanos. Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto... y mis besos también”.

Tras el controvertido momento dentro de ‘La Casa de los Famosos’, los internautas también compartieron sus opiniones respecto al beso de Alfredo Adame con otro hombre, y la mayoría lo tomó con humor y algunos lo compararon con con Laura Bozzo quien también participó en un programa similar en España.

“Adame aplicó la de: Si fuera hom0f0bico m4chista podría hacer esto *procede a besar a La Divaza”; “Ese güey si sabe hacer Tv, es parte de su propia MKT y lo ha hecho muy bien estés de acuerdo o no en sus actos y manera de pensar”; “Hoy nació DIVAME”; “Lo que tiene que hacer para comer”; “Su cara del final: lo que uno tiene que hacer para no salir la primer semana”; “Ya está igual que Laura Bozzo por eso se caen muy bien”.

¿QUIÉN ES LA DIVAZA?

El video donde se aprecia el acercamiento entre el histrión de 65 años y el chico de apenas 25 circuló rápidamente por Twitter, Instagram y YouTube.

De acuerdo con la información que circula públicamente ‘La Divaza’ es el alter ego de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, un joven venezolano que es creador de contenido y youtuber.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cumplen deseo del público! Confirman participación de Alfredo Adame en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Aunque en sus primeros años como figura pública ocultó sus preferencias sexuales, en 2015 se mostró como un integrante de la comunidad LGBTTTIQ+.

Logró el éxito como cantante en 2017, tras el lanzamiento de la canción ‘Roast yourself’. También tiene otros temas como ‘Cachete al suelo’ y ‘D.I.V.A’.

Entre los premios que ha obtenido destacan sus insignias de YouTube, así como los MTV Millennial Awards en las categorías de ‘Icono Miaw del Año’, ‘Rostizado del Año’ y ‘Amo del Podcast’.